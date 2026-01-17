L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha commentato la prossima sfida contro il Milan, evidenziando la qualità della squadra avversaria. Secondo Di Francesco, i rossoneri dispongono di giocatori importanti e di alto livello, caratteristiche che rendono la partita una sfida difficile ma stimolante. Le sue parole offrono uno sguardo sulla preparazione del Lecce in vista di un incontro chiave della stagione.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club pugliese presentando la sfida di domani contro il Milan di Massimiliano Allegri, in programma a San Siro alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole: Come affrontare la gara: “Dobbiamo ripercorrere la strada presa contro l’Inter, aggiungendo qualche accorgimento in più. Incontriamo un avversario importante e con tanta qualità, ma dobbiamo essere bravi a non ricadere nell’errore fatto nel gol preso contro l’Inter“. Chi gioca e i dubbi sull’undici titolare: “Ramadani e Banda, al di la che possano giocare dal primo minuto o meno, mi danno la possibilità di fare delle scelte, che sia ad inizio gara o alla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Lecce, Di Francesco: “I rossoneri hanno giocatori importanti e di alta qualità”

