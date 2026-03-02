A sei giorni dal derby contro l’Inter, i calciatori del Milan Gabbia e Fullkrug sono stati visti oggi a Milanello. I due hanno svolto allenamenti individuali e si sono concentrati su esercizi specifici. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali recuperi o status di forma, ma entrambi sono stati presenti sul campo, lavorando separatamente dal resto della squadra.

Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Infortunio Lautaro Martinez: nel mirino questa partita! L’argentino dell’Inter ha cerchiato in rosso questa data per il suo ritorno in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l’Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a Milanello

Milan, Cardinale è tornato a Milanello: il gesto del proprietario del club rossonero. Cosa ha fattoAbraham, scelta la prossima squadra dell’ex Roma e Milan? Dove potrebbe giocare l’attaccante.

Leggi anche: Fullkrug fa impazzire il Milan, suo il gol decisivo contro il Lecce: i rossoneri non mollano l’Inter

Approfondimenti e contenuti su Milan.

Temi più discussi: Milan, è un nuovo Leao: lo schiaffo all’Inter, il gesto da leader con Maignan e la verità sul rapporto con Allegri; Loftus-Cheek si opera, tempi di recupero lunghi: il retroscena sul gesto di Corvi a fine gara; Milan, Loftus-Cheek di nuovo ai box: frattura ai denti superiori e dell'osso alveolare mascellare, cosa è successo; Meteora al Milan, devastante contro l'Inter: l'incredibile notte del trascinatore della squadra che sta stupendo l'Europa.

Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug in vista del derby della Madonnina di domenica contro l’Inter. Cosa han fatto oggi a MilanelloMilan, il gesto di Gabbia e Fullkrug in vista del derby della Madonnina di domenica contro l’Inter. Cosa han fatto oggi a Milanello Dopo l’importante e prezioso successo corsaro ottenuto sul campo del ... calcionews24.com

Milan: il gesto di Saelemaekers diventa virale e scalda il cuore di tutti!Come documentato da Ivan Zazzaroni, Alexis Saelemaekers è stato protagonista di un bellissimo gesto fuori dal campo. spaziomilan.it

Di Canio: "Il #Milan senza #leao è più solido. 16 gol segnati, zero subiti in sei partite" #SempreMilan x.com

Il Milan è contento di De Winter! “Al Milan sono molto soddisfatti delle ultime prestazioni di Koni DeWinter . Era stato contattato da due club della Premier League a gennaio, ma Max Allegri ha insistito per tenerlo perché era convinto della sua esplosione” A voi - facebook.com facebook