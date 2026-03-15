In piazza Maggiore si è svolta una maratona di ascolto dedicata al Sì, con oltre cento oratori che hanno preso parola per sostenere la riforma. Tra i partecipanti ci sono stati figure come Barbera e Di Pietro, che hanno espresso le proprie opinioni sulla questione. La manifestazione si è svolta con un palco allestito nel centro della città, attirando un pubblico interessato alla discussione.

Una ultramaratona oratoria per esporre le ragioni del Sì al referendum con un palco nel cuore del centro storico: previsti oltre 100 relatori all’evento di questo pomeriggio, che prenderà il via alle 15 in piazza Maggiore ed è stato organizzato da Paolo Rossi, Antonino La Lumia, Ettore Grenci, Francesco D’Errico, Carlo Machirelli, Luca Sebastiani, con il contributo della Camera Penale di Bologna e con il supporto dei principali comitati del sì. Ciascun relatore avrà a disposizione tre minuti per l’intervento. A una settimana dalla chiamata alle urne per la separazione delle carriere (si vota il 22 e 23 marzo) sono moltissimi i magistrati e i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza Maggiore maratona per il Sì. Cento oratori, da Barbera a Di Pietro: "La riforma è una battaglia di civiltà"

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