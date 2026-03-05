Verso il referendum | Cento voci per il No da venerdì la maratona social dell’Anpi contro la riforma della Giustizia

Da venerdì 6 marzo, l’Anpi avvia una maratona radio, tv e social chiamata “Cento voci per il No”. L’iniziativa coinvolge diversi canali e si propone di promuovere un messaggio di opposizione alla riforma della separazione delle carriere. L’obiettivo dichiarato dall’Associazione nazionale dei partigiani è di diffondere un No che sia diffuso, consapevole e responsabile.

"Cento voci per il No". Il titolo della maratona radio, tv e social promossa dall'Anpi per domani, venerdì 6 marzo, racconta già da solo l'obiettivo dell'Associazione nazionale dei partigiani: opporsi alla riforma della separazione delle carriere con un No "diffuso, consapevole e responsabile". L'idea è quella di spiegare le ragioni del No da punti di osservazione molto diversi tra loro, facendo parlare artisti, esponenti politici, giornalisti, magistrati, docenti universitari, giuristi, rappresentanti delle associazioni e dei sindacati. Contributi tecnici e meno tecnici, quindi, più orientati agli effetti politici della riforma o più ai suoi effetti sociali, in modo da comporre poi – nell'intento di Anpi – un quadro completo.