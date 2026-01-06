Ciclabile a ostacoli lungo la Briantea a Curno | Presto dei correttivi
La ciclabile lungo la Briantea a Curno presenta numerosi ostacoli, tra cui diversi dissuasori, che ne limitano l’accessibilità e la sicurezza. I ciclisti preferiscono utilizzare la strada Aribi, ritenendo la pista poco praticabile e più rischiosa. È prevista l’installazione di correttivi per migliorare la viabilità e favorire un uso più sicuro e confortevole della pista ciclabile.
Ciclabile a ostacoli lungo la Briantea a Curno: «Presto dei correttivi»
