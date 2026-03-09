Le Giornate FAI di primavera sono il momento in cui scoprire i luoghi nascosti e inaccessibili in Italia

Le Giornate FAI di primavera si svolgeranno il 21 e 22 marzo 2026 e offriranno l’opportunità di visitare oltre 780 luoghi in tutta Italia. L’iniziativa permette al pubblico di scoprire siti nascosti e inaccessibili normalmente, grazie alla partecipazione di volontari e istituzioni che collaborano per promuovere il patrimonio culturale italiano. Questa edizione si propone di coinvolgere un ampio pubblico di appassionati e curiosi.

