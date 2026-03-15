in 20 mila per un no sociale al referendum e alla guerra

Circa ventimila persone hanno manifestato ieri a Roma in un corteo organizzato dal comitato per il «No sociale». I partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro il referendum, la guerra e il governo considerato liberticida. La manifestazione ha coinvolto un ampio gruppo di cittadini che si sono mossi per le vie della città, portando le loro istanze e le loro proteste in modo pacifico.

Il corteo L'Usb: «Per una vera giustizia non serve la separazione, ma fermare morti sul lavoro e precariato». Coro di condanne per una foto di Meloni e Nordio bruciata in piazza a Roma Il corteo L'Usb: «Per una vera giustizia non serve la separazione, ma fermare morti sul lavoro e precariato». Coro di condanne per una foto di Meloni e Nordio bruciata in piazza a Roma Un No che sono tre: «Al referendum, alla guerra e al governo liberticida». In 20mila hanno attraversato ieri Roma nel corteo organizzato dal comitato per il «No sociale», promosso da Potere al popolo, Usb, dai collettivi studenteschi Osa e Cambiare, cui hanno aderito decine di altre sigle. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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