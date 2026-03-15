Il 19 marzo 2026, l’Aula Magna del Polo universitario di Imperia ospiterà un convegno incentrato sulle diverse forme di violenza economica contro le donne. L’evento coinvolgerà esperti e professionisti che discuteranno delle dinamiche e degli effetti di questa problematica poco visibile. La giornata si rivolge a studenti, professionisti e cittadini interessati a approfondire un tema di stretta attualità.

Il 19 marzo 2026, l’Aula Magna del Polo universitario di Imperia accoglierà un convegno dedicato alle forme meno visibili della violenza contro le donne. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio scolastico regionale e da una rete di istituzioni liguri, mira a smontare la percezione che la violenza sia solo fisica, puntando sulla dimensione economica e sull’autonomia femminile. La data è fissata per il prossimo giovedì, con inizio alle ore 9:00 in via Nizza 6. Al centro dell’appuntamento non ci saranno solo saluti istituzionali, ma anche la proiezione del docufilm Libere di vivere, uno strumento narrativo pensato per illustrare i percorsi di uscita dalla dipendenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia: convegno sulla violenza economica, 19 marzo

Articoli correlati

Leggi anche: A Fasano un convegno sugli effetti psicologici della violenza economica

8 Marzo 2026, Scocchia (Illycaffè): “Focus su reati spia ma violenza è anche economica”Cristina Scocchia, Ad di Illycaffè, a ridosso dell’8 marzo ha parlato della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne, in...

Contenuti e approfondimenti su Imperia convegno sulla violenza...

Temi più discussi: Al Polo Universitario di Imperia il convegno Il volto nascosto della violenza di genere: un incontro per educare al rispetto; Imperia, nasce una fondazione in memoria di Martina Rossi. Aiuteremo le donne e gli ultimi; Imperia: Il volto nascosto della violenza di genere, al Polo Universitario un convegno dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza; Al Polo Universitario di Imperia il convegno Il volto nascosto della violenza di genere: un incontro per educare al rispetto.

Convegno sulla violenza. Esperti a confronto sui rischi spesso ignoratiPreceduto da aspre polemiche a causa dei contenuti definiti revisionisti e del patrocinio del Comune criticato dalla minoranza, il convegno Prevenire la violenza: i rischi ignorati sarà ... lanazione.it

Sentinelle nelle professioni contro la violenza, la vicinanza per cogliere i segnaliDare strumenti di ascolto a chi ogni giorno lavora astretto contatto con la donna. Corsi di formazione per poter capire e indirizzare al meglio chi ha bisogno di aiuto perché vittima di violenza. Il ... rainews.it

Maltempo Liguria: notte allagamenti e frane tra Genova, Imperia e Savona facebook

#FareImpresa guida pratica all'avvio A Imperia, Savona e La Spezia Ripartito a marzo 2026, gratuito Sei ancora in tempo per aggiungerti: rivlig.camcom.gov.it #NetworkCreaImpresa #cciaarivlig #sniunioncamere Workshop a Imperia x.com