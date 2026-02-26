A Fasano un convegno sugli effetti psicologici della violenza economica
Mercoledì 4 marzo 2026 alle 17.00 si svolgerà a Fasano un convegno presso la Biblioteca di comunità, dedicato agli effetti psicologici della violenza economica. L'incontro riunisce professionisti e esperti provenienti da diversi paesi per analizzare le ripercussioni di questa forma di violenza sulle vittime. L'evento offre uno spazio di discussione e confronto su un tema di grande attualità.
FASANO - Mercoledì 4 marzo 2026 alle 17.00 si terrà, presso la Biblioteca di comunità di Fasano, il convegno dal titolo “Debito emotivo, crediti di diritti: uno sguardo internazionale sugli effetti psicologici della violenza economica”, un'occasione di approfondimento e confronto dedicata a una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
