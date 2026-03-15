L’aumento dei campi elettromagnetici è stato causato principalmente dai telefoni cellulari, ma anche gli elettrodomestici contribuiscono in modo significativo. Giuseppe Gianforma, responsabile dell’unità Agenti Fisici del dipartimento di Milano di Arpa Lombardia, spiega che le sorgenti di queste onde sono molte e variegate, coinvolgendo apparecchi usati quotidianamente in casa e fuori.

Non solo telefonia mobile. In realtà, le sorgenti di campi elettromagnetici sono molte, come spiega Giuseppe Gianforma, responsabile della unità organizzativa Agenti Fisici dipartimento di Milano di Arpa Lombardia. "L’attenzione oggi è sulla telefonia mobile perché è la tecnologia che ha avuto più sviluppo negli ultimi decenni. In realtà ci sono molte altre sorgenti nella nostra vita. Penso per esempio alla distribuzione dell’energia elettrica, quindi ai tralicci dell’alta tensione, che noi abbiamo ormai da molto tempo sotto gli occhi. Però sono anche loro fonti di esposizione a campi magnetici. E, ci sono gli elettrodomestici, per esempio, che creano anche quelli dei campi elettromagnetici: li abbiamo in casa e vicino agli ambienti della nostra vita". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Impennata determinata dai cellulari. Incidono anche gli elettrodomestici"

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