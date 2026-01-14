Napolitano Store promuoveva cellulari e elettrodomestici su Tik Tok | sequestrate le aziende per frode fiscale

Napolitano Store, noto rivenditore di cellulari ed elettrodomestici nel Napoletano, è stato recentemente coinvolto in un'operazione che ha portato al sequestro delle aziende. Le autorità hanno accusato l'azienda di frode fiscale, dopo aver scoperto pratiche irregolari nelle attività promozionali su TikTok. L'indagine evidenzia l'importanza di verificare attentamente le offerte online e di rispettare le normative fiscali durante le operazioni commerciali.

Promuoveva con video su Tik Tok telefoni cellulari ed elettrodomestici a prezzi competitivi in vendita nei ‘ Napolitano Store ‘ nel napoletano. Angelo Napolitano è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Napoli che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, avente ad oggetto l’intero compendio aziendale della società di Napolitano Store con sede a Casalnuovo (Napoli). Dalle indagini era già scaturito un sequestro di 5.740.561 euro, nei confronti della stessa società e del suo legale rappresentante e di, uno yacht di 16,5 metri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Napolitano Store, promuoveva cellulari e elettrodomestici su Tik Tok: sequestrate le aziende per frode fiscale Leggi anche: Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati: chiusi i negozi di Napolitano Store Leggi anche: Elettrodomestici e telefonini venduti su Tik Tok in nero e a prezzi stracciati: sequestrata tutta l'azienda di Angelo Napolitano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napolitano Store, promuoveva cellulari e elettrodomestici su Tik Tok: sequestrate le aziende per frode fiscale - Promuoveva con video su Tik Tok telefoni cellulari ed elettrodomestici a prezzi competitivi in vendita nei 'Napolitano Store' nel napoletano. lapresse.it

Napoli, promuoveva cellulari e elettrodomestici su Tik Tok: sequestrate le aziende per frode fiscale - (LaPresse) Promuoveva con video su Tik Tok telefoni cellulari ed elettrodomestici a prezzi competititvi in vendita nei 'Napolitano Store' ... stream24.ilsole24ore.com

Dallo yacht ai cellulari venduti in contanti: Napolitano Store è ora nei guai - Sequestrata Napolitano Store a Napoli: frode Iva, vendite in nero e offerte sui social al centro dell’indagine della Guardia di Finanza. blogsicilia.it

Angelo Napolitano Store: la Finanza sequestra tutta l’azienda del noto tiktoker facebook

La Guardia di Finanza ha sequestrato il Napolitano Store, che vendeva cellulari evadendo l'Iva e facendosi pubblicità su TikTok x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.