Le tensioni geopolitiche e i conflitti internazionali hanno portato a un aumento dei prezzi delle materie prime, influenzando direttamente il settore degli artigiani. La Cna ha espresso preoccupazione per questa situazione, che sta incidendo sui costi di produzione e sui prezzi finali dei prodotti. La questione riguarda principalmente le imprese che operano nel settore artigianale, già colpite dalla difficile congiuntura economica.

"Le crescenti tensioni geopolitiche e i conflitti internazionali stanno proiettando ombre preoccupanti sull’economia della provincia di Lucca, colpendo in modo diretto il sistema delle piccole e medie imprese ": è l’allarme della presidente di Cna Lucca, Sabrina Mattei, che in una nota richiama con forza l’attenzione sulle pesanti ricadute legate all’instabilità globale, ricadute che si manifestano attraverso l’aumento dei costi energetici, dei trasporti e una diffusa incertezza nei mercati. "Le guerre non sono mai un fatto lontano per l’economia reale – afferma Mattei – perché incidono direttamente su energia, logistica, materie prime e mercati internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guerra e gli artigiani: "Impennata dei prezzi". Anche Cna è preoccupata

Articoli correlati

Leggi anche: Guerra, effetto domino nelle Marche: impennata dei prezzi per luce, gas e benzina dalla mattina alla sera

La guerra in Iran fa schizzare il prezzo del petrolio a oltre 100 dollari al barile, mettendo in apprensione le borse. I prezzi spaventano il G7 che ora valuta di liberare le riserve di greggio per fermare l’impennata dei prezziDopo undici giorni di guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è ormai fuori controllo.

Tutti gli aggiornamenti su La guerra e gli artigiani Impennata dei...

Temi più discussi: La guerra e gli artigiani: Impennata dei prezzi. Anche Cna è preoccupata; Guerra nel golfo: No speculazioni sulle imprese; Guerra e rincari, CNA Mandamento di Treviso: Gas salito del 36%, tacciano le armi; Guerra, le nostre aziende in allerta.

Non solo petrolio e gas, la terza guerra del Golfo travolge anche i fertilizzanti e minaccia l’agricolturaDallo scoppio della guerra tra Stati Uniti?Israele e Iran nel marzo 2026, i mercati ... msn.com

Oltre ai missili e ai droni dell'Iran, le navi nel Golfo devono fare i conti anche con gli attacchi ai gpsUna nuova analisi mostra che le operazioni di disturbo ai sistemi di navigazione satellitare contro le imbarcazioni in Medio Oriente stanno aumentando sensibilmente ... wired.it

AL VIA OGGI IL FESTIVAL TIPICITÀ Si apre questa mattina al Fermo Forum il festival Tipicità, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alle eccellenze agroalimentari, artigianali e culturali delle Marche. Anche CNA Macerata è presente all’interno dell’Ar - facebook.com facebook