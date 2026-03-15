Imola si sta attrezzando per ospitare il Gran Premio di Formula 1, con un investimento di 25 milioni di euro per la sostituzione delle piste. La città si prepara ad assumere il ruolo di destinazione di emergenza nel calendario della massima competizione automobilistica, grazie all’intervento del candidato sindaco Nicolas Vacchi e al supporto di Galeazzo Bignami.

Imola si prepara a diventare la nuova destinazione di emergenza per il calendario della Formula 1, grazie all’iniziativa del candidato sindaco Nicolas Vacchi e al supporto di Galeazzo Bignami. La proposta mira a sostituire le gare minacciate da instabilità geopolitica in Medio Oriente e Caucaso, con un investimento pubblico stimato intorno ai 25 milioni di euro. In questo scenario, il deputato bolognese ha confermato che porterà l’argomento direttamente a Palazzo Chigi nei prossimi giorni, puntando su una collaborazione trasversale tra Governo, Regione e enti locali. L’obiettivo è chiaro: trasformare il circuito Enzo e Dino Ferrari in una soluzione logistica rapida per il Circus, evitando i rischi legati a guerre o crisi internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola pronto al Gp: 25 milioni per sostituire le piste

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