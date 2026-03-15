La corsa di Imola al Gp Bignami FdI ci crede | Ne parlerò al Governo giochiamo di squadra

Un rappresentante di Fratelli d’Italia comunica che discuterà con il Governo di un progetto legato a Imola al fine di promuovere l’evento del Gran Premio. La proposta viene considerata importante e mira a coinvolgere diverse parti in vista di sviluppi futuri. La notizia si aggiunge alle novità legate all’organizzazione dell’evento, con l’obiettivo di portare l’attenzione sulla città e sulle sue potenzialità.

Imola, 15 marzo 2026 – “ Un’iniziativa molto intelligente, che mette Imola al centro della discussione. Ne parlerò nei prossimi giorni con Palazzo Chigi ”. Il deputato bolognese Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, approva la scelta di Nicolas Vacchi, candidato sindaco del centrodestra, di scrivere ‘da cittadino’ alla premier Giorgia Meloni per chiedere al Governo di impegnarsi per cercare di portare in riva al Santerno uno de i Gp di F1 a rischio causa guerra in Iran. “Vedo uno spazio per inserirsi”, assicura Bignami, guardando alle difficoltà di Bahrain, Arabia Saudita e soprattutto Azerbaijan (ultimo fine settimana di settembre) a ospitare gare del Circus nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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