Cinque Gran Premi di Formula 1 sono a rischio, con una possibile modifica nel calendario. Una nuova finestra potrebbe vedere il GP di Imola spostato a settembre, al posto di Baku. La questione riguarda vari aspetti come accordi, contratti e decisioni di calendario, che coinvolgono organizzatori e autorità del circus. La situazione si sta evolvendo in un quadro di continui aggiustamenti e negoziati.

Imola, 14 marzo 2026 – Economia e geopolitica, contratti e calendari: tutto si tiene nella grande partita che si sta giocando attorno alle sorti del Mondiale di Formula 1. Un match nel quale Imola spera ora di poter rientrare poco dopo la fine dell’estate. I Gran premi Bahrain e Arabia Saudita, in programma rispettivamente il 12 e il 19 aprile, sono vicini alla cancellazione ufficiale per ragioni di sicurezza legate alla guerra in Iran e, più in generale, alla situazione in Medio Oriente. Caos Formula 1: cosa succede a Imola, se la guerra in Iran cancella due Gp I costi in caso di annullamento. La decisione ha un peso economico enorme: il Gp del Bahrain vale circa 45 milioni di euro, mentre quello dell’Arabia Saudita supera i 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sono 5 i Gp F1 a rischio, nuova finestra per Imola: settembre al posto di Baku?

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