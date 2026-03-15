Imola domina Ravenna | 75-56 un controllo totale

Nella partita di Serie B disputata al PalaRuggi, l’Andrea Costa Imola ha battuto Ravenna con il punteggio di 75-56. La squadra di casa ha mantenuto il comando per tutta la durata dell’incontro, portando a casa una vittoria chiara e senza sorprese. I giocatori di Imola hanno controllato il ritmo e il punteggio, lasciando poco spazio agli avversari.

La partita di Serie B disputatasi al PalaRuggi si è conclusa con una netta vittoria dell’Andrea Costa Imola sull’OraSì Ravenna, che ha i padroni di casa imporsi per 75-56. Nel recupero della 30esima giornata, la squadra imolese ha dimostrato superiorità nel gestire il ritmo di gioco fin dal primo quarto. L’incontro ha avuto luogo domenica 15 marzo 2026, in un contesto dove l’intensità difensiva e l’efficacia offensiva hanno determinato lo svolgimento della gara. I dati del punteggio finale riflettono una dominanza costante che non ha lasciato spazio a ribaltamenti significativi da parte degli ospiti ravennati. Il dominio tattico dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imola domina Ravenna: 75-56, un controllo totale Articoli correlati Pallacanestro, al PalaRuggi finisce 75-56: l’Andrea Costa Imola batte l'OraSì RavennaL’avvio vede Imola partire con grande ritmo offensivo, trovando subito punti dall’arco con Sanguinetti e costruendo il primo vantaggio. Da Ravenna al circuito . Imola punta ai croceristiUn tavolo operativo per trasformare un’idea in progetto: collegare in modo stabile il Porto di Ravenna e l’Autodromo e intercettare una parte dei...