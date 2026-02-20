Imola vuole attirare i croceristi collegando il porto di Ravenna all’autodromo. La città ha aperto un tavolo di lavoro per sviluppare questa proposta, con l’obiettivo di creare un collegamento stabile tra il terminal crocieristico e il circuito. L’intento è intercettare una fetta dei viaggiatori che arrivano in nave e portarli direttamente alle attrazioni locali. La strategia mira a rendere Imola più accessibile ai turisti delle crociere, puntando su un percorso diretto e pratico. Ora si aspetta di vedere i primi risultati concreti.

Un tavolo operativo per trasformare un’idea in progetto: collegare in modo stabile il Porto di Ravenna e l’ Autodromo e intercettare una parte dei flussi crocieristici diretti sulla costa. È l’obiettivo dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi all’Enzo e Dino Ferrari dedicato allo sviluppo di sinergie turistiche tra Ravenna e il territorio imolese. L’iniziativa, promossa da Osservatorio nazionale tutela del mare e organizzata dal Comune di Imola, ha riunito amministratori e rappresentanti del sistema portuale: il sindaco Marco Panieri, la coordinatrice regionale Ontm, Annagiulia Randi, il direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante del porto di Ravenna, Maurizio Tattoli, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, il direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port, Anna d’Imporzano, Michela Fabbri di IF Tourism Company e l’assessora all’Autodromo, Elena Penazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Ravenna al circuito . Imola punta ai croceristi

