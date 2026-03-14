Roma manifestanti danno inizio al corteo | bruciate immagini Meloni e Nordio

Durante il corteo contro il Referendum costituzionale sulla giustizia che si è svolto il 22 e 23 marzo a Roma, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a immagini di Meloni e Nordio. Sono stati bruciati anche due cartelloni, uno con la bandiera degli Stati Uniti e l’altro con l’immagine di Donald Trump. La protesta ha coinvolto diversi partecipanti e ha portato a scene di tensione nelle strade della città.

Sotto una fitta pioggia, ha appena preso il via dapiazza della RepubblicaaRomailcorteo organizzato per esprimere il dissensoal referendumsullariforma della Giustiziae perprotestare contro il conflitto in Medio Oriente. Circaduemila partecipantistanno attraversando la zona nei pressi della stazione Termini,diretti verso piazza San Giovanni, dove l’arrivo del gruppo di testa è previsto intorno alle 19. Nella zona di piazza dell’Esquilino, alcuni partecipantihanno dato fuoco a due immagini simboliche. La prima raffigurava lapresidente del Consiglio,Giorgia Meloni, cheteneva al guinzaglio il ministro della Giustizia,Carlo Nordio, rappresentato con una museruola, accompagnata dal messaggio “No al vostro referendum”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, manifestanti danno inizio al corteo: bruciate immagini Meloni e Nordio Articoli correlati A fuoco Trump, Netanyahu e Meloni che tiene al guinzaglio Nordio: le immagini bruciate al corteo di Roma contro Referendum e guerra – VideoI b&b hanno svuotato il mercato degli affitti? A Roma i numeri raccontano un quadro più complesso Come spiegare che il 20% delle sarde e dei sardi... Corteo per il No, bruciate le immagini di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata... Aggiornamenti e notizie su Roma manifestanti danno inizio al... Corteo a Roma contro la guerra e il referendum, bruciato cartellone con Meloni e NordioRoma, 14 marzo 2026 – È partito alle 15 il corteo per il No sociale da piazza della Repubblica a Roma, scortato dalla polizia. Nel corteo sfilano numerose bandiere dell'Usb, Potere al popolo, bandie ... quotidiano.net Roma, terminato presidio pro Gaza: tensioni tra manifestanti e poliziaTensione tra i manifestanti del presidio a sostegno di Gaza, a Roma, e gli agenti del reparto mobile. La polizia ha utilizzato gli idranti e ha effettuato cariche con i manganelli dopo che alcuni ... tg24.sky.it