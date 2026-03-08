Stasera, 8 marzo 2026, su Rai 1 viene trasmessa la prima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni. La serie vede come protagonista Vanessa Scalera nel ruolo di Imma Tataranni, e l’episodio viene trasmesso alle ore 21. La puntata introduce le nuove vicende e presenta il cast coinvolto nella stagione.

, 8 marzo. Questa sera, 8 marzo 2026, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Imma Tataranni 5, la serie con protagonista Vanessa Scalera in onda dalle ore 21.30. Ma quali sono le anticipazioni di stasera? In tutto sono previste quattro puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni e trama. Come nelle precedenti stagioni, questa – scritta da Mariolina Venezia, Salvatore De Mola, Pier Paolo Piciarelli, Michele Pellegrini, Pierpaolo Pirone, Filippo Gili, con la collaborazione di Francesco Amato – alterna le indagini sui gialli di puntata con le vicende umane e familiari di Imma Tataranni, alle prese con cambiamenti, sfide e un’inedita solitudine. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Imma Tataranni 5: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Imma Tataranni 5, quando inizia e quante puntate sono: trama, cast e anticipazioniLa data è finalmente ufficiale e Imma Tataranni 5 è pronta a prendersi la prima serata di Rai 1 con nuovi casi, tensioni sentimentali e un carico di...

Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, 1 febbraio 2026, va in onda la prima puntata di Cuori 3, la terza stagione della popolare fiction con Pilar Fogliati, che torna in prima...

Altri aggiornamenti su Imma Tataranni.

Temi più discussi: ‘Imma Tataranni 5’. Dall’8 marzo su Rai 1 tornano i casi del sostituto procuratore di Matera; Imma Tataranni 5: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per Affari Tuoi; Imma Tataranni 5: quante puntate sono e quando finisce; Imma Tataranni torna con la quinta stagione (l’ultima della fortunata serie).

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5: anticipazioni, location, cast e puntateImma Tataranni - Sostituto Procuratore 5 torna in televisione: scopriamo anticipazioni, location, cast e puntate. donnaglamour.it

Imma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataImma Tataranni 5 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della fiction con Vanessa Scalera dall'8 marzo 2026. Le info ... tpi.it

«Vanessa Scalera torna a vestire i panni di una Imma Tataranni che finalmente mostra la sua fragilità». Dopo una lunga attesa, questa sera su Rai 1 alle 21:30 debutta la quinta stagione di Imma Tataranni, l’amatissima serie che racconta le indagini e la vita pr - facebook.com facebook

5^ SERIE FICTION “IMMA TATARANNI – SOSTITUTO PROCURATORE” DALL’8 MARZO SU RAI 1, NEL CAST LE NOVITÀ ROCCO PAPALEO, GIUSEPPE NINNO (MANDRAKE) E MARTA MANDUCA x.com