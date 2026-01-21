Ilary Blasi il matrimonio con Bastian non s’ha da fare

Ilary Blasi torna a parlare del suo futuro matrimonio con Bastian, chiarendo la situazione attuale. Nella stessa occasione, l’attenzione si sposta sulla sua carriera: quest’estate condurrà l’edizione di Battiti Live, confermando il suo ruolo nel panorama televisivo. Un approfondimento sulla sua vita personale e professionale, senza enfasi, offrendo un quadro chiaro e diretto delle sue recenti dichiarazioni.

Ilary Blasi parla ancora del matrimonio con Bastian e poi si sofferma sulla vita professionale: sarà alla conduzione dell'edizione estiva di Battiti Live. E il GF Vip? Un matrimonio del quale si è parlato tanto, fin troppo. Ma tra Ilary Blasi e Bastian Muller non s’ha da fare. La showgirl intervistata dal settimanale F, ha sottolineato ancora una volta di non voler parlare di questo argomento rimarcando di essere ancora sposata con l’ex Francesco Totti. Poi Ilary si è soffermata anche sulla vita professionale, ha infatti espresso i suoi desideri e rivelato di essere alla conduzione dell’edizione estiva di Battiti Live. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ilary Blasi si sposa, svelata la data del matrimonio con BastianIlary Blasi e Bastian Personaggi Tv si preparano a convolare a nozze, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice.

