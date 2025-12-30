Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi?

Recentemente, Ilary Blasi è stata vista indossare un importante anello all’anulare sinistro, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio con Bastian Muller. La showgirl, nota per la sua eleganza e discrezione, sembra avvicinarsi a un passo importante nella vita privata. Tuttavia, al momento, non ci sono conferme ufficiali, e le voci restano ancora non confermate.

La showgirl ha sfoggiato in queste ore un importante anello all’anulare sinistro e secondo i rumors sarebbe pronta a un nuovo sì. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

