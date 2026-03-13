Il Grande Fratello Vip ha aperto ufficialmente i battenti con l’Open House, un evento trasmesso in collegamento con Dentro la Notizia. La conduttrice Ilary Blasi ha seguito insieme a Nuzzi l’ingresso dei primi quattro concorrenti, segnando l’inizio di questa edizione. Durante l’evento sono state presentate alcune novità, mentre i concorrenti sono entrati nel reality in attesa di iniziare le sfide.

In collegamento con Dentro la Notizia, Ilary Blasi segue con Nuzzi l'ingresso dei primi 4 concorrenti che anticipano l'inizio del Grande Fratello Vip Quest’annoil Grande Fratello Vip porta con sé una grande novità: i concorrenti sono entrati intorno alle 18, con il collegamento diDentro la Notizia.Gianluigi Nuzzi si è così collegato con il confessionale dove Ilary Blasi ha raccontato le novità di questa nuova edizioneche sarà più interattiva per i telespettatori. Ilaryin collegamento dal confessionale ha detto aNuzzi: “Quest’anno tante novità, già dalla prima puntata. Il pubblico sarà chiamato ad interagire e ciò avrà un effetto all’interno della Casa e ciò creerà dinamiche”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip inizia ufficialmente con l’Open House: Ilary Blasi e le novità di quest’anno

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