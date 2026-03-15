Il 4 marzo torna in libreria una nuova edizione del testo di Ivano Barberini, intitolato

Una nuova edizione del testo fondamentale di Ivano Barberini torna in libreria il 4 marzo, offrendo una riflessione aggiornata sul ruolo delle cooperative nel economico attuale. L’opera, intitolata Il coraggio di cooperare. Come vola il calabrone, ripropone un pensiero che sfida i modelli finanziari puri per puntare su democrazia economica e giustizia sociale. La prefazione originale firmata da Rita Levi-Montalcini viene ripubblicata insieme a estratti che collegano la natura umana alla necessità di unirsi per sopravvivere. La metafora del volo contro le leggi della fisica. L’autore utilizza l’immagine del calabrone per spiegare la posizione delle imprese cooperative rispetto alle regole di mercato tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il volo del calabrone: le cooperative sfidano l’economia

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