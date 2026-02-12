Modena | cooperative resistono alla crisi investono in welfare e giovani per un’economia più inclusiva e sostenibile

A Modena, le cooperative resistono alla crisi e continuano a investire su welfare e giovani. Nonostante le turbolenze economiche, il sistema cooperativo della città ha retto nel 2025, puntando su innovazione e inclusione. Le aziende cooperative si impegnano a rendere l’economia più sostenibile e vicina alle persone, dimostrando una solidità che sorprende anche gli esperti.

Modena resiliente: il cooperativo resiste alla crisi e punta su welfare, innovazione e giovani. Modena si conferma un territorio solido, con un sistema cooperativo che nel 2025 ha complessivamente tenuto botta nonostante le turbolenze economiche internazionali. Le 160 cooperative associate a Confcooperative Terre d'Emilia, che coinvolgono 28mila soci e danno lavoro a 8mila persone, hanno generato un fatturato di 1,3 miliardi di euro, sottolineando l'importanza di investimenti mirati in welfare, formazione e nuove tecnologie per una crescita sostenibile e inclusiva. Un anno di luci e ombre per l'economia modenese.

