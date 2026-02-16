Mazzagatti vince il Carnevale di Persiceto | La Macchina dei Sogni tra tecnologia natura e futuro dell’uomo

Mazzagatti ha conquistato il primo premio al Carnevale di Persiceto, portando in piazza una grande macchina fatta di materiali riciclati, che rappresenta un viaggio tra tecnologia e natura. La vittoria arriva dopo settimane di preparativi, quando i suoi giovani artisti hanno costruito l’opera nel garage di casa, coinvolgendo anche alcuni volontari del quartiere. La sfilata, che ha attirato centinaia di spettatori, ha messo in mostra un carro allegorico che combina luci a energia solare e elementi naturali, come foglie e fiori artificiali.

Mazzagatti Trionfa al Carnevale di San Giovanni in Persiceto: Un Inno alla Natura nell'Era Digitale. La società Mazzagatti si è aggiudicata il primo premio alla 152a edizione del Carnevale di San Giovanni in Persiceto, conclusosi domenica 15 febbraio 2026. Il carro allegorico vincitore, intitolato "La Macchina dei sogni", ha superato I Gufi e I Figli della Baldoria in una competizione che ha visto una partecipazione massiccia e un'attenzione particolare ai temi dell'evoluzione umana e del rapporto tra tecnologia e natura. L'evento, svoltosi con una temperatura di 11 gradi, ha confermato il Carnevale di Persiceto come uno dei più importanti d'Italia.