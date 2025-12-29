Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe

Scopri il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe, un percorso che svela storie e leggende della città. Organizzato da ArcheOfficina, l'evento si terrà domenica 11 gennaio 2026, dalle 10 alle 13. Un'occasione per approfondire la storia di Palermo in modo autentico e rispettoso, attraverso un itinerario che unisce cultura e scoperta.

