Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe
Scopri il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe, un percorso che svela storie e leggende della città. Organizzato da ArcheOfficina, l'evento si terrà domenica 11 gennaio 2026, dalle 10 alle 13. Un'occasione per approfondire la storia di Palermo in modo autentico e rispettoso, attraverso un itinerario che unisce cultura e scoperta.
In arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 11 gennaio 2026 dalle 10 alle 13. Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
