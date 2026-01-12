Inter-Napoli 2-2 Chivu | Il pareggio è giusto mi è piaciuto l’atteggiamento

Nella partita disputata il 11 gennaio al Giuseppe Meazza, Inter e Napoli si sono confrontate in una sfida terminata con un pareggio 2-2. Chivu ha commentato l'incontro, sottolineando come il risultato rifletta l'andamento della gara e apprezzando l’atteggiamento mostrato dalle due squadre. Un risultato che conferma l’equilibrio tra le formazioni in questa stagione di Serie A.

La domenica calcistica è terminata anche per l'Inter, che nella serata di oggi 11 gennaio al Giuseppe Meazza ha impattato per 2-2 con il Napoli. Un pareggio dal gusto dolce e amaro, dopo due tempi intensi e di alto livello dal punto di vista tecnico. I nerazzurri non riescono ad allungare in cima alla classifica, ma rimangono primi a +4 proprio sui partenopei anche dopo lo scontro diretto. La Beneamata deve archiviare il duello con gli attuali Campioni d'Italia, focalizzandosi sul recupero contro il Lecce in programma mercoledì 14 gennaio. Al termine della gara, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn per analizzare la prestazione dei suoi ragazzi: "Cosa manca negli scontri diretti? Io parlo della partita di oggi.

