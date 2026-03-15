Il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca è il nuovo presidente della Provincia di Pescara

Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, è stato eletto presidente della Provincia di Pescara. Le elezioni di secondo livello si sono svolte sabato 14 marzo e hanno visto una partecipazione di 539 votanti su 587 aventi diritto. La consultazione ha coinvolto numerosi rappresentanti e si è conclusa con la vittoria di De Luca.

Il primo cittadino di Manoppello è stato eletto nel corso della consultazione di secondo livello avvenuta sabato 14 marzo Giorgio De Luca, sindaco di Manoppello, è il nuovo presidente della Provincia di Pescara. Sabato 14 marzo si sono tenute le elezioni di secondo livello con una grande affluenza, pari a 539 votanti su 587 aventi diritto. De Luca, candidato del centrodestra, prende il posto di Ottavio De Martinis in carica dal 2021 e che si era ritirato dalla corsa alla nomina nelle ultime ore. De Luca ha dichiarato: "Vorrei dare un'impronta più forte alla provincia perché ha un ruolo determinante sul territorio. Tanto lavoro è stato fatto da parte del mio predecessore, dobbiamo continuare su questa strada. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Leggi anche: Il sindaco di Verbania Albertella è il nuovo presidente della Provincia Centrodestra Pescara: De Luca sfida De Martinis per la ProvinciaLa strategia del centrodestra: rotazione e coesione Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, entra in scena come candidato alla presidenza della... Contenuti e approfondimenti su Manoppello Giorgio De Temi più discussi: Giorgio De Luca presidente della Provincia di Pescara; Vince il centrodestra: Giorgio De Luca è il nuovo presidente della Provincia di Pescara; Provincia Pescara: De Luca presidente; Provincia di Pescara, Giorgio De Luca eletto presidente. Il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca è il nuovo presidente della Provincia di PescaraIl primo cittadino di Manoppello è stato eletto nel corso della consultazione di secondo livello avvenuta sabato 14 marzo ... ilpescara.it Giorgio De Luca presidente della Provincia di PescaraLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it “Con l’elezione del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca a nuovo presidente della Provincia di Pescara... x.com Appuntamento dedicato alla storia e alla cultura del territorio, domenica 15 marzo alle 17.30 nell’ex Chiesa di San Lorenzo a Manoppello, dove sarà presentato il volume “Fra Serafino e il viaggio negli Abruzzi”. Il libro, frutto di una ristampa curata da Licio facebook