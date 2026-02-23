Centrodestra Pescara | De Luca sfida De Martinis per la Provincia

Giorgio De Luca ha deciso di candidarsi alla presidenza della Provincia di Pescara, motivato dalla volontà di rafforzare il centrodestra locale. La sua scelta nasce dalla necessità di garantire stabilità e continuità amministrativa, in vista delle prossime elezioni. De Luca, sindaco di Manoppello, ha annunciato la candidatura durante una riunione con altri rappresentanti del centrodestra. La sfida con De Martinis si annuncia come uno degli appuntamenti chiave per il futuro della provincia.

La strategia del centrodestra: rotazione e coesione. Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, entra in scena come candidato alla presidenza della Provincia di Pescara. La sua candidatura non è un fulmine a ciel sereno, ma il frutto di una strategia ben precisa del centrodestra. La mossa, spiegata dal segretario provinciale di Forza Italia e presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Lorenzo Sospiri, risponde a una logica di rotazione che mira a dare voce a diverse anime del territorio. De Luca non è un estraneo alla politica locale. Il suo nome rappresenta una nuova energia per il centrodestra, che intende così dimostrare la propria capacità di rinnovamento.

Pescara: De Martinis sfida il centrodestra e si ripresenta, elezioniOttavio De Martinis si presenta di nuovo alla guida della Provincia di Pescara, sfidando il centrodestra diviso.

De Martinis annuncia la sua ricandidatura a presidente della Provincia con una lista civica, centrodestra spaccatoOttavio De Martinis ha deciso di candidarsi nuovamente alla presidenza della Provincia di Pescara, portando avanti una lista civica.

