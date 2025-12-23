Il sindaco di Verbania Albertella è il nuovo presidente della Provincia

Giandomenico Albertella è stato eletto nuovo presidente della Provincia di Verbania. Sindaco di Verbania e candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni contro Enrico Barbazza, rappresentante del centrosinistra e sindaco di Malesco. Questa nomina segna un nuovo importante cambiamento nella gestione provinciale, con un risultato che riflette le dinamiche politiche locali.

É Giandomenico Albertella il nuovo presidente della Provincia di Verbania.Il sindaco della città di Verbania, candidato del centrodestra, ha battuto il primo cittadino di Malesco Enrico Barbazza, scelto invece dal centrosinistra. Le elezioni si sono svolte nella giornata di domenica 21 dicembre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Luca Di Stefano, presidente della provincia, incontra il sindaco di Roccasecca Leggi anche: Luca Di Stefano, presidente della provincia, incontra il sindaco di Roccasecca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Giandomenico Albertella è il nuovo presidente della Provincia del Vco - Il sindaco di Verbania, sostenuto dal centrodestra, ha vinto la sfida contro Enrico Barbazza, primo cittadino di ... ecorisveglio.it Giandomenico Albertella nuovo presidente della Provincia del Vco Mentre il governatore si congratula per l'elezione, il partito di cui è vicesegretario a Verbania continua a fustigare il sindaco. Emergono così le profonde contraddizioni azzurre tanto da incrinare la posizione della capa locale Mirella Cristina - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.