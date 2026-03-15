Il ritorno dell’inverno | fino a 7°C in meno dove farà più freddo

Da ilgiornale.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ondata di maltempo che ha interessato gran parte della penisola ha portato un calo delle temperature fino a 7°C in alcune zone. Le ultime ore hanno visto un brusco abbassamento del termometro, con temperature più rigide che hanno fatto tornare il freddo e la neve a bassa quota. Le condizioni meteo attuali richiedono ancora l’uso di abiti pesanti e attenzione alle precipitazioni.

I primi tepori primaverili sono già un ricordo: l’ondata di maltempo che dalle ultime ore interessa in modo molto esteso la nostra penisola è seguita da aria più fredda con un importante calo termico che farà rispolverare gli abiti più pesanti e farà cadere la neve a bassa quota. Netta inversione di tendenza. “È in atto un marcato calo delle temperature su alcune regioni del nostro Paese dove le colonnine di mercurio potranno registrare fino a 67°C in meno rispetto alle precedenti 24 ore”, spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Se la colonnina di mercurio è iniziata a scendere già dalla giornata di sabato 14 marzo, il clou del raffreddamento si sentirà soprattutto oggi e in particolar modo su alcune regioni italiane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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