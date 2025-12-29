Le previsioni meteo fino a Capodanno | bel tempo ma farà più freddo

Le previsioni meteo fino a Capodanno indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato in tutta Italia, con temperature generalmente in calo. Le giornate saranno caratterizzate da un clima asciutto, anche se il freddo si farà più intenso, specialmente nelle ore notturne. Si consiglia di prepararsi a temperature più basse, pur mantenendo condizioni di cielo sereno fino alla fine dell’anno.

Sostanziale bel tempo, ma freddo. E' il meteo che attende lo Stivale in questo avvio di settimana, che porta a Capodanno. E' quanto spiega il meteorologo di 3bmeteo Carlo Migliore, che parla di "una colata di aria artica marittima che si incamminerà dall'estremo nordest europeo verso il comparto.

