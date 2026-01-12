L’inverno va in pausa | a Milano farà meno freddo ma arriva la pioggia

L'inverno si prende una pausa a Milano, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, è previsto anche l'arrivo di pioggia, che potrebbe influire sulle giornate. Le condizioni climatiche si mantengono miti e variabili, offrendo un cambiamento rispetto alle settimane più fredde. È opportuno monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all'aperto nei prossimi giorni.

Va in pausa l’inverno a Milano. Dopo le temperature gelide dei giorni scorsi nei prossimi giorni è prevista una risalita della colonnina di mercurio. Più caldo, ma anche qualche pioggia, come prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.“Quasi definitivamente archiviata la breve irruzione artica che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

