L’inverno va in pausa | a Milano farà meno freddo ma arriva la pioggia

L'inverno si prende una pausa a Milano, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, è previsto anche l'arrivo di pioggia, che potrebbe influire sulle giornate. Le condizioni climatiche si mantengono miti e variabili, offrendo un cambiamento rispetto alle settimane più fredde. È opportuno monitorare le previsioni per pianificare al meglio le attività all'aperto nei prossimi giorni.

