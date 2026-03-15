Il rigore su Frattesi | in Italia lo fischiano in Europa meno Dumfries crolla a terra ma è calcio non fallo Il Giornale

Durante la partita tra Inter e Atalanta, è stato assegnato un rigore su Frattesi che in Italia ha suscitato reazioni contrastanti, mentre in Europa è stato percepito in modo diverso. Nel corso dell'incontro, Dumfries si è lasciato cadere a terra dopo un contatto, ma le immagini hanno mostrato che si trattava di un episodio da calcio e non da fallo. Il Giornale di Milano ha analizzato la dinamica senza interpretazioni, riportando i fatti con precisione.

Il Giornale di Milano scrive un pezzo intellettualmente onesto su Inter-Atalanta e riporta alla realtà le proteste dell’Inter. Un’altra volta a parlare di arbitri, ma anche questo è calcio. Almeno da noi. La frenata dell’Inter fa rumore, il suo silenzio di più. L’ultimo, dopo il 2-2 con la Lazio dello scorso maggio, di fatto l’addio allo scudetto. Stavolta, con l’1-1 velenosissimo con l’Atalanta, il vantaggio resta ampio, ma certo il Milan ha l’occasione per eroderlo a misura di speranza. Sul tavolo, il gol del pareggio e un rigore subito dopo non concesso a Frattesi e, diciamolo subito, tante altre volte fischiato in Serie A (altrove un po’ meno; difatti quando ancora eravamo in Europa, ci sorprendevamo). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il rigore su Frattesi: in Italia lo fischiano, in Europa meno. Dumfries crolla a terra ma è calcio, non fallo (Il Giornale) Articoli correlati Gol Krstovic, parla Marelli: «Il contatto su Dumfries? Giusto non fischiare. Su Frattesi non vedo un contatto da calcio di rigore perché…»di Redazione Inter News 24Gol Krstovic, Marelli analizza così i due episodi tanto discussi: dal contatto di Dumfries al “fallo” su Frattesi Il finale... Leggi anche: “Fallo su Dumfries e rigore? Non li ho visti, ma mi hanno detto che non c’erano”: Palladino dopo Inter-Atalanta Tutto quello che riguarda Il rigore su Frattesi in Italia lo... Temi più discussi: Il contatto Sulemana-Dumfries, Chivu espulso e il rigore reclamato dall'Inter: i 5' folli di San Siro; L’Inter frena contro l’Atalanta tra le polemiche arbitrali, poi annuncia il silenzio stampa: a San Siro finisce 1-1; Il contatto Scalvini-Frattesi in area di rigore analizzato allo Sky Tech; Capuano: Inter, mancata vittoria dipende da scelte di Manganiello. Su Frattesi rigore netto. Ravezzani dopo Inter-Atalanta: Gol era regolare e ci stava il rigore su Frattesi. La Marotta League resta un’invenzioneIl tweet del giornalista Fabio Ravezzani dopo Inter-Atalanta, conclusa 1-1 con diverse polemiche arbitrali. In particolare su due episodi Dumfries e Frattesi, entrambi avvenuti nei minuti ... tuttojuve.com De Grandis: Ho visto una crepa nell’Inter. Rigore su Frattesi? Chiaro che si impazzisce se…Il giornalista di Skysport ha detto la sua su Inter-Atalanta e si è soffermato sugli episodi arbitrali che hanno portato al pareggio ... msn.com Sempre a cercare alibi... Luca Marelli ha analizzato l'episodio soggetto a critiche interiste: "Il rigore su Frattesi a mio parere non c'è, il contatto è troppo leggero, appoggia solamente il piede, corretto da parte del VAR lasciare le cose così" Preparatevi a inutili l facebook Borghi: " #Scalvini- #Frattesi, perché non si va al VAR Domani anche il Milan avrà pressione per due motivi" x.com