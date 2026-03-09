A partire dal 6 marzo, nella Basilica di San Pietro sono in programma visite guidate dedicate a Bernini e ai Barberini. Gli appuntamenti si tengono nei giorni di lunedì, venerdì e sabato, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare le opere e i collegamenti tra l'artista e la famiglia Barberini. Le visite sono state organizzate per celebrare il 400° anniversario della consacrazione della basilica.

Dal 6 marzo visite guidate nella Basilica di San Pietro dedicate a Bernini e ai Barberini. Appuntamenti lunedì, venerdì e sabato ROMA - Le Gallerie Nazionali di Arte Antica e la Fabbrica di San Pietro in Vaticano inaugurano un nuovo percorso di visite guidate dedicato a “Bernini e i Barberini nella Basilica di San Pietro”, un’iniziativa speciale che si inserisce nelle celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario della consacrazione della nuova Basilica, avvenuta il 18 novembre 1626 sotto il pontificato di Urbano VIII Barberini. A partire dal 6 marzo 2026, ogni lunedì, venerdì e sabato alle 14:30 e 15:00, i visitatori potranno... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Bernini e i Barberini: visite guidate speciali nella Basilica di San Pietro per i 400 anni della consacrazione

Articoli correlati

I 400 anni della dedicazione della Basilica di San PietroApp per le celebrazioni e per prenotare l’accesso, nuovi servizi per i pellegrini e la possibilità di vedere angoli finora inaccessibili.

Un bistrot sul tetto di San Pietro, cucina e tavoli tra gli apostoli. Si punta all?apertura per i 400 anni dalla consacrazioneUn’amatriciana divina (è proprio il caso di dire) davanti alla vista più spettacolare che ci sia.

Tutti gli aggiornamenti su Bernini e i Barberini visite guidate...

Temi più discussi: Bernini e i Barberini nella Basilica di San Pietro; A Roma partono visite speciali per scoprire Bernini nella Basilica di San Pietro; Investire nella bellezza, Intesa Sanpaolo sostiene la sfida globale di Bernini e i Barberini; Roma. I capolavori di Bernini nella Basilica di San Pietro: nuove visite guidate (al via oggi) svelano simboli e potere del Barocco. Viaggio nella mostra Bernini e i Barberini.

BERNINI E I BARBERINI nella BASILICA DI SAN PIETROL’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario della consacrazione della nuova Basilica di San Pietro (18 novembre 1626) promossa durante il pontificato d ... politicamentecorretto.com

Bernini e i Barberini. Dall'intuizione di papa Urbano VIII alla nascita di un artista universalePalazzo Barberini ospita una mostra dedicata al rapporto speciale tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, analizzando come e perché questo legame tra artista e committente abbia inciso in modo de ... professionearchitetto.it

Radio Maria. . LIVEBasilica San Francesco - Ferrara In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook

A #PassaggioANordOvest, 15.00 @RaiUno, ammireremo Venezia dai tetti della Basilica di San Marco: un insolito punto di vista della città, del Campanile, delle Cupole e i due Mori. Da qui proveremo ad immaginarla nel momento del suo massimo splendore. x.com