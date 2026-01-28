La Nuova Virtus non sa più vincere

La Nuova Virtus Cesena continua a perdere terreno nel campionato di basket femminile di serie B. Le ragazze di Luca Chiadini non riescono a trovare la vittoria, anche cambiando avversario, passando da Magik Rosa Parma a San Lazzaro. Nonostante gli sforzi e qualche sprazzo di buon gioco, il team fatica a mantenere la costanza e a chiudere le partite a proprio favore. La squadra cerca risposte e si prepara a lavorare ancora più duramente per uscire da questa fase negativa.

La Nuova Virtus Cesena non riesce a fare quel passo in più che sarebbe necessario per vincere. Cambia la squadra avversaria nel campionato di basket femminile di serie B, da Magik Rosa Parma a San Lazzaro, ma restano i limiti oggettivi che impediscono alle ragazze di Luca Chiadini di concretizzare quei momenti positivi che il gruppo riesce a portare in campo per spezzoni ancora non sufficienti delle partite. Le cesenati si sono in effetti arrese 53-59 (11-16; 35-29; 43-45) in un altro di quegli scontri che mettevano in palio punti pesanti per la salvezza. Le emiliane volano così a quota 12 punti, verso la metà classifica, mentre le cesenati restano penultime, a 6.

