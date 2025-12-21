Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto come il suo papà fece con Lady Diana | William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles lui dei pudding

Una firma che somiglia tanto a un passaggio di testimone. Per continuare a srotolare il filo che lega le generazioni dei reali d’Inghilterra. Martedì 16 dicembre, il principe George ha scritto il proprio nome sotto quello della nonna e del padre nel libro visitatori dell’ente di beneficienza “ The Passage ”, che si occupa di aiutare i senzatetto a Londra. E ha aiutato per circa un’ora nella preparazione dei pranzi di Natale, così come William aveva fatto per la prima volta 32 anni fa insieme alla madre Lady Diana. Quello della sigla è stato “un momento meraviglioso e adorabile, in particolare quando William ha detto a George: ‘ Questa è la firma di mia madre ’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

