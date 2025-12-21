Il principe George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto come il suo papà fece con Lady Diana | William si è occupato dei cavoletti di Bruxelles lui dei pudding

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una firma che somiglia tanto a un passaggio di testimone. Per continuare a srotolare il filo che lega le generazioni dei reali d’Inghilterra. Martedì 16 dicembre, il principe George ha scritto il proprio nome sotto quello della nonna e del padre nel libro visitatori dell’ente di beneficienza “ The Passage ”, che si occupa di aiutare i senzatetto a Londra. E ha aiutato per circa un’ora nella preparazione dei pranzi di Natale, così come William aveva fatto per la prima volta 32 anni fa insieme alla madre Lady Diana. Quello della sigla è stato “un momento meraviglioso e adorabile, in particolare quando William ha detto a George: ‘ Questa è la firma di mia madre ’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

Leggi anche: Il principe George sulle orme di nonna Diana: aiuta il padre a preparare il pranzo per i senzatetto

Leggi anche: Il principe William e la foto davanti al Cristo Redentore di Rio de Janeiro come Lady Diana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

George prepara il pranzo di Natale per i senzatetto con papà William, come aveva fatto lui con Lady Diana: lo scatto a 32 anni di distanza.

principe george prepara pranzoIl principe George come William con mamma Diana: il nipote di re Carlo prepara il pranzo di Natale dei senzatetto - A 12 anni, stessa età del padre che iniziò a 11 accompagnando la principessa, George è arrivato con William a The Passage la charity che si occupa dei senza tetto nel cuore di Londra ... msn.com

principe george prepara pranzoGeorge prepara il pranzo di Natale per i senzatetto con papà William, come aveva fatto lui con Lady Diana: lo scatto a 32 anni di distanza - C’è una linea sottile ma resistente che unisce tre generazioni della famiglia reale britannica. msn.com

principe george prepara pranzoIl principe George segue le orme di Diana al fianco di papà William - Una giornata speciale al rifugio The Passage di Londra vede il giovane principe impegnato nella solidarietà proprio dove la nonna iniziò la sua missione ... novella2000.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.