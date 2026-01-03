Attacco Usa a Caracas Trump | Maduro con la moglie portato via su una nave Voleva negoziare ho detto no Vedremo se Machado può governare Cnn | prelevato in camera da letto | La vice in Russia?
Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, durante la quale Nicolas Maduro è stato prelevato. Secondo fonti, Maduro e la moglie sarebbero stati portati via su una nave, mentre si discute sulle possibilità di un nuovo governo con Machado. La CNN riferisce di un intervento in camera da letto. La vicenda solleva numerosi interrogativi sulla stabilità politica e le future relazioni internazionali nella regione.
