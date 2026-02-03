Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha confermato di aver dato incarico al ministro degli Esteri Abbas Araghchi di iniziare negoziati diretti con gli Stati Uniti. Pezeshkian ha spiegato di aver preso questa decisione per cercare di migliorare i rapporti tra i due paesi, senza nascondere la volontà di avvicinarsi a un accordo. La notizia arriva in un momento di tensione tra Teheran e Washington, ma apre uno spiraglio di dialogo.

(Adnkronos) – Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato di aver dato mandato al ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, di avviare negoziati diretti con gli Stati Uniti. In un post su X ha scritto: "Ho dato istruzioni al mio ministro degli Esteri affinché, purché sussistano condizioni adeguate – prive di minacce e aspettative irragionevoli –. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Iran USA

L’Iran potrebbe riaprire i canali di dialogo con gli Stati Uniti già nei prossimi giorni.

Venerdì ad Ashgabat, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un forum internazionale durante il quale ha incontrato i leader di Iran e Turkmenistan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Iran USA

Argomenti discussi: Iran, presidente Pezeshkian: Ho chiesto a ministro Araghchi di negoziare con Usa; MEDIO ORIENTE – Iran, minoranza ebraica rompe la linea: Crisi colpa di Pezeshkian - Moked; Pezeshkian: Avvieremo negoziato con Usa. Al vertice con gli Usa a Istanbul forse anche Kusher - Pezeshkian: Pronti a negoziati con Usa se atmosfera senza minacce; Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale.

Iran, l'annuncio del presidente Pezeshkian: Avvieremo negoziati con gli UsaIl presidente iraniano, Masud Pezeshkian, ha annunciato di aver dato istruzioni affinché il suo Paese avvii negoziati con gli Usa. Ho dato istruzioni al mio ministro degli affari Esteri (Abbas Araghc ... affaritaliani.it

L'Iran pronto ai negoziati con gli Stati UnitiAGI - II presidente iraniano, Masud Pezeshkian, ha annunciato di aver dato istruzioni affinché il suo Paese avvii negoziati con gli Stati Uniti dopo che Donald Trump aveva minacciato di passare all'az ... msn.com

Iran, il presidente Pezeshkian ordina di trattare con gli Usa | Convocati ambasciatori Ue: "Pasdaran terroristi Reagiremo" #iran x.com

Tg2. . Per il #WallStreetJournal il presidente #Trump avrebbe chiesto opzioni di attacco rapido all’#Iran per evitare una lunga guerra - facebook.com facebook