Iran decolla il prezzo del gas Gnl | energia riscaldamenti e carburanti più cari in autunno

Il prezzo del gas GNL in Iran è aumentato, influenzando i costi di energia, riscaldamenti e carburanti in vista dell’autunno. Nel frattempo, l’Italia ha interrotto le forniture provenienti dagli impianti di Mesaieed e Ras Laffan, causando una riduzione delle forniture di gas naturale. Questa situazione rischia di incidere sui prezzi e sulla disponibilità di energia nel prossimo futuro.

Una crisi militare che inciderà sui consumi di petrolio già nell’immediato, ma che allunga le sue ombre sull’autunno, sui prezzi del gas utilizzato per riscaldamento e produzione di energia elettrica, con ripercussioni che si preannunciano davvero pesanti anche nell’innalzare ulteriormente i listini dei carburanti. Tra i risultati della guerra in Iran c’è lo spegnimento a tempo indeterminato degli impianti in Qatar di Mesaieed e soprattutto di quello di Ras Laffan, cioè lo stabilimento più grande al mondo che si occupa della liquefazione di gas Gnl. A differenza del Gpl, che sostanzialmente deriva dal petrolio, il Gas Naturale Liquefatto - Gnl è una miscela di metano con piccole percentuali di butano ed etano, ridotta allo stato liquido per occupare un volume 600 volte inferiore, dunque essere molto più economica da trasportare via nave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Iran: Borse in rosso, vola il prezzo del gas, rincari anche sui carburanti – La direttaIl conflitto in Medio Oriente tra Israele, Stati Uniti e Iran sta avendo ripercussioni anche sui mercati energetici, diventati estremamente volatili.

