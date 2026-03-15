Il Predator italiano distrutto in Kuwait usato per la sorveglianza e ricognizione

Da agi.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drone italiano a pilotaggio remoto Predator è stato distrutto durante un attacco di un drone iraniano alla base di Ali Al Salem in Kuwait, che ospita personale e capacità militari di Italia e Stati Uniti. L'incidente si è verificato mentre il velivolo era in operazione presso la struttura. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o conseguenze immediate.

AGI - Un  aereo italiano  a pilotaggio remoto  Predator  è andato distrutto nell'attacco di un  drone iraniano  contro la  base di Ali Al Salem, in  Kuwait, che ospita capacità e  personale americano e italiano.  Nessun ferito  tra i  militari dell'Aeronautica  che si trovavano in aree protette. A dare notizie dell'attacco è stato il  generale Luciano Portolano,  capo di Stato maggiore della Difesa, il quale ha riferito che è stato colpito uno 'shelter' all'interno del quale si trovava il velivolo della  Task Force Air italiana, "andato distrutto". Il velivolo è un ' MQ-9A Predator ', uno dei principali strumenti di  sorveglianza e ricognizione  (Isr) a disposizione delle  forze italiane  nel  teatro mediorientale  con un' autonomia  che può superare le  24 ore di volo  continuativo e con una quota operativa fino a 15 mila metri. 🔗 Leggi su Agi.it

il predator italiano distrutto in kuwait usato per la sorveglianza e ricognizione
© Agi.it - Il Predator italiano distrutto in Kuwait, usato per la sorveglianza e ricognizione

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