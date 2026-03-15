Un drone italiano a pilotaggio remoto Predator è stato distrutto durante un attacco di un drone iraniano alla base di Ali Al Salem in Kuwait, che ospita personale e capacità militari di Italia e Stati Uniti. L'incidente si è verificato mentre il velivolo era in operazione presso la struttura. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali danni o conseguenze immediate.

AGI - Un aereo italiano a pilotaggio remoto Predator è andato distrutto nell'attacco di un drone iraniano contro la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano. Nessun ferito tra i militari dell'Aeronautica che si trovavano in aree protette. A dare notizie dell'attacco è stato il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, il quale ha riferito che è stato colpito uno 'shelter' all'interno del quale si trovava il velivolo della Task Force Air italiana, "andato distrutto". Il velivolo è un ' MQ-9A Predator ', uno dei principali strumenti di sorveglianza e ricognizione (Isr) a disposizione delle forze italiane nel teatro mediorientale con un' autonomia che può superare le 24 ore di volo continuativo e con una quota operativa fino a 15 mila metri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Predator italiano distrutto in Kuwait, usato per la sorveglianza e ricognizione

Articoli correlati

Drone Predator italiano distrutto nell'attacco alla base in Kuwait: ecco quanto valeL'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta...

Drone Predator italiano distrutto nell'attacco alla base in Kuwait: vale 35 milioni di euroL'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Predator italiano

Discussioni sull' argomento La Casa Bianca: La Spagna collaborerà. Ma Madrid smentisce: Nessun accordo; Iran, i curdi lanciano offensiva di terra. Teheran lancia un missile in direzione della Turchia.

Base italiana attaccata in Kuwait, distrutto il nostro drone Predator: ecco quanto valeL'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta le operazioni aeree in Iraq ... ilmessaggero.it

Avevamo solo sei Reaper. Leggero, performante: il drone italiano distrutto era indispensabileL'attacco alla base italiana in Kuwait, precisa Crosetto, non ha creato problemi di sicurezza ai militari. La perdita di uno dei sei Reaper-Predator B in ... huffingtonpost.it

Italy’s Ministry of Defense says a drone strike hit Ali Al Salem Air Base in Kuwait earlier today, destroying an Italian Task Force drone inside an aircraft shelter, likely an MQ-9A Predator B. x.com

L'Iran attacca ancora l'Italia in Kuwait: abbattuto e distrutto un Predator dell'Aeronautica Militare, durissima reazione del governo. Siamo al punto di svolta facebook