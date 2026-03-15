Un drone Predator italiano è stato distrutto oggi durante un attacco alla base aerea di Ali Al Salem in Kuwait. La struttura, che ospita forze italiane e statunitensi, serve come punto di supporto per le operazioni aeree in Iraq. Il drone aveva un valore stimato di 35 milioni di euro ed è stato colpito durante l'attacco, che ha coinvolto diverse forze.

L'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta le operazioni aeree in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Un drone ha colpito una struttura dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto italiano, noto come "Predator". È stato distrutto nell'impatto, mentre nessuno del personale è rimasto ferito perché tutti si trovavano già in aree protette al momento dell'attacco, evitando così vittime. L’attacco alla base di Ali Al Salem ha colpito uno degli assetti più importanti impiegati dal contingente italiano nelle operazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Drone Predator italiano distrutto nell'attacco alla base in Kuwait: vale 35 milioni di euro

Articoli correlati

Leggi anche: Drone colpisce base con militari italiani in Kuwait: distrutto un «nostro» Predator da 30 milioni

Leggi anche: Iran, attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait: distrutto drone italiano

Tutti gli aggiornamenti su Drone Predator

Discussioni sull' argomento La Casa Bianca: La Spagna collaborerà. Ma Madrid smentisce: Nessun accordo; Iran, i curdi lanciano offensiva di terra. Teheran lancia un missile in direzione della Turchia.

Drone Predator italiano distrutto nell'attacco alla base in Kuwait: vale 35 milioni di euroL'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta le operazioni aeree in Iraq ... leggo.it

Drone colpisce base con militari italiani in Kuwait: distrutto un Predator da 30 milioniAttacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait dove operano militari americani e italiani. Distrutto un drone MQ-9A Predator della missione italiana, assetto chiave per sorveglianza e intelligence della ... panorama.it

Kuwait, drone attacca base italiana di Ali Al Salem. Distrutto il Predator, velivolo da 35 milioni di dollari x.com

L'Iran attacca ancora l'Italia in Kuwait: abbattuto e distrutto un Predator dell'Aeronautica Militare, durissima reazione del governo. Siamo al punto di svolta facebook