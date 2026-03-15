Un drone Predator italiano è stato distrutto oggi durante un attacco alla base aerea di Ali Al Salem in Kuwait. La base, che ospita forze italiane e statunitensi, è utilizzata per le operazioni aeree in Iraq. L’attacco ha coinvolto un singolo drone e si è verificato in un momento di tensione nella regione. La distruzione del drone è stata confermata dalle autorità militari.

L'attacco è avvenuto oggi presso la base aerea di Ali Al Salem, un'importante struttura in Kuwait che ospita forze italiane e statunitensi e supporta le operazioni aeree in Iraq e in tutto il Medio Oriente. Un drone ha colpito una struttura dove si trovava un velivolo a pilotaggio remoto italiano, noto come "Predator". È stato distrutto nell'impatto, mentre nessuno del personale è rimasto ferito perché tutti si trovavano già in aree protette al momento dell'attacco, evitando così vittime. L’attacco alla base di Ali Al Salem ha colpito uno degli assetti più importanti impiegati dal contingente italiano nelle operazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Drone Predator italiano distrutto nell'attacco alla base in Kuwait: ecco quanto vale

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