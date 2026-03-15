Il ponte galleggiante di Shiziguan in Cina | storia ingegneria e pericoli del Long Bridge of Dreams

Il ponte galleggiante di Shiziguan in Cina, noto come il “Long Bridge of Dreams”, è un’opera di ingegneria che attraversa il lago locale. Costruito come un ponte fluttuante, rappresenta una soluzione innovativa per collegare due punti senza fondazioni tradizionali. La struttura si estende per diversi chilometri, creando un percorso che sembra sospeso tra acqua e cielo, attirando l’attenzione di visitatori e tecnici del settore.

Immaginate di salire in auto, accendere il motore e imboccare una strada che non esiste — o meglio, che galleggia. Sotto le ruote, invece dell’asfalto, c’è il fiume. L’acqua sfiora la carrozzeria, le onde si aprono a ventaglio ai lati come un sipario che si solleva su uno spettacolo incredibile. Non è un sogno, né una sequenza di un film di fantascienza. È la realtà quotidiana del ponte galleggiante di Shiziguan, nel cuore della provincia cinese di Hubei, e chiunque lo abbia percorso almeno una volta nella vita fatica a trovare le parole giuste per descrivere quella sensazione di levitare sull’acqua turchese del fiume Qingjiang. Un’autostrada sull’acqua nelle montagne di Hubei. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il ponte galleggiante di Shiziguan in Cina: storia, ingegneria e pericoli del “Long Bridge of Dreams” Articoli correlati Mona Lisa Bridge, la proposta di Renato Viscovo per il nuovo Ponte BurianoQuale nome dare al nuovo Ponte Buriano? Gli interventi sul tema sono stati innumerevoli e tra questi anche quello del consigliere comunale di... Il Salvo d’Acquisto. Ingegneria applicata lungo il cyber ponteOgni mezzo che passa sul ponte viene pesato, i sensori applicati alla base dei pilastri ne stabiliscono l’impatto sulla struttura.