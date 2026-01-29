Mona Lisa Bridge la proposta di Renato Viscovo per il nuovo Ponte Buriano

Renato Viscovo, consigliere di Fratelli d'Italia, ha lanciato una proposta per il nuovo Ponte Buriano. Suggerisce di chiamarlo

Quale nome dare al nuovo Ponte Buriano? Gli interventi sul tema sono stati innumerevoli e tra questi anche quello del consigliere comunale di Fratelli d'Italia Renato Viscovo che propone una ipotesi di intitolazione che possa rimandare a qualcosa di conosciuto e riconoscibile nell'immediatezza da tutti. Ad esempio un Mona Lisa Bridge, o Ponte Monnalisa per dirlo in italiano. Ecco la sua riflessione: “In questi giorni il dibattito pubblico si è acceso attorno all’avvio dei lavori di un nuovo ponte nell’area di Ponte Buriano, un’infrastruttura che, secondo il cronoprogramma, vedrà la luce tra circa due anni e mezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Renato Viscovo di Fratelli d’Italia interviene sul progetto del nuovo ponte a Ponte Buriano.

A Arezzo è iniziato il cantiere per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Arno, vicino all’antico ponte Buriano.

