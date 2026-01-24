Ciclone Harry la proposta di Cateno De Luca | L' emergenza va affrontata per fasi necessario mitigare l' erosione costiera

Cateno De Luca ha partecipato, insieme al presidente della Regione Renato Schifani, al vertice in Prefettura dedicato all’emergenza causata dal ciclone Harry. La proposta del sindaco prevede di affrontare la crisi in più fasi, con l’obiettivo di ridurre l’erosione costiera. La gestione dell’emergenza richiede interventi mirati e una strategia coordinata per tutelare il territorio e le comunità coinvolte.

Anche Cateno De Luca ha partecipato al vertice svoltosi ieri in Prefettura con il presidente della Regione Renato Schifani. Il sindaco di Taormina, intervenuto in collegamento da Milano per fare il punto della situazione sui territori colpiti dal ciclone Harry, ha illustrato la propria posizione.

