Il Parma riparte da Pellegrino re d' Europa e recordman in Serie A

Il Parma si prepara a riprendere il campionato dopo la sconfitta a Torino, puntando su Mateo Pellegrino, attaccante argentino che ha segnato 21 gol in questa stagione di Serie A. Pellegrino è considerato un punto di riferimento per la squadra, che attualmente occupa una posizione critica in classifica con il secondo peggior attacco del campionato. La squadra conta di affidarsi alle sue capacità per migliorare le prestazioni in vista delle prossime partite.

Il Parma rimette insieme i pezzi dopo la sonora sberla di Torino e riparte. Da dove? Da Mateo Pellegrino, l'attaccante argentino che rappresenta l'ancora di salvezza per una squadra che ha il secondo peggiore attacco della Serie A con 21 gol: solo il Pisa (con 20) ha fatto peggio. Di questi 21 gol, 8 sono stati realizzati da Pellegrino che sta confermando tutto il suo talento, soprattutto nel gioco aereo. Dall’arrivo in Italia, l'ex Velez ha messo a segno 7 gol di testa, (14 in totale: dal Torino - alla quale ha rifilato una doppietta l'anno scorso, al Torino - vittima preferita alla quale ha realizzato 5 reti), un numero che lo colloca al vertice anche a livello europeo: raggiunto l'ex Crotone Ante Budimir dell'Osasuna. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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