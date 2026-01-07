PARMA-JUVENTUS 1-0 | IN EVIDENZA | Pellegrino e il Parma shock Juventus! | Serie A 2024 25

Nel match tra Parma e Juventus, terminato con il risultato di 1-0, il gol decisivo è stato siglato da Mate Pellegrino al termine del primo tempo. La vittoria del Parma rappresenta un risultato importante nella Serie A 2024/25, evidenziando un risultato inaspettato per la formazione bianconera. Di seguito, un approfondimento sull’incontro e i momenti salienti della partita.

