PARMA-JUVENTUS 1-0 | IN EVIDENZA | Pellegrino e il Parma shock Juventus! | Serie A 2024 25
Nel match tra Parma e Juventus, terminato con il risultato di 1-0, il gol decisivo è stato siglato da Mate Pellegrino al termine del primo tempo. La vittoria del Parma rappresenta un risultato importante nella Serie A 2024/25, evidenziando un risultato inaspettato per la formazione bianconera. Di seguito, un approfondimento sull’incontro e i momenti salienti della partita.
I bianconeri cadono al Tardini dopo che Mate Pellegrino ha segnato l’unico gol della partita alla fine del primo tempo. Guarda questo video su Youtube L'articolo PARMA-JUVENTUS 1-0 IN EVIDENZA Pellegrino e il Parma shock Juventus! Serie A 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: PARMA-COMO 0-1 | IN EVIDENZA | Due su due per Strefezza e il Como arriva quinto di fila | Serie A 2024/25
Leggi anche: LAZIO-JUVENTUS 1-1 | IN EVIDENZA | Il pareggio di Vecino spezza il cuore della Juve | Serie A 2024/25
U20 | Juventus-Parma | La partita; PRIMAVERA 1: JUVENTUS-PARMA 0-0; Serie A, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0; Primavera: anno nuovo, altro pari. Con la Juventus finisce 0-0.
U20, Juventus-Parma 0-0, pari scialbo, bianconeri e ducali non pungono - Pareggio abbastanza incolore tra Juventus e Parma, che guadagnano comunque 1 punto per muovere la classifica in attesa delle altre gare di giornata. tuttojuve.com
DIRETTA/ Juventus Parma Primavera (risultato finale 0-0): pareggio senza gol! (oggi 3 gennaio 2026) - Diretta Juventus Parma Primavera streaming video tv oggi sabato 3 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net
Primavera: anno nuovo, altro pari. Con la Juventus finisce 0-0 - Finisce a reti inviolate la gara tra Parma e Juventus, valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. sportparma.com
Pisa-Juventus 0-2: gol e highlights | Serie A
Parma, Pellegrino nel mirino della Juventus. Idea Schjelderup - Video x.com
Gli arbitri di Lazio-Fiorentina, Sassuolo-Juventus e Parma-Inter - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.