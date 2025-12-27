Serie A riparte il campionato | Parma-Fiorentina è già sfida salvezza
La Serie A riparte dopo la pausa natalizia con una 17esima giornata che accompagna il campionato verso la chiusura del girone d’andata – al termine del quale mancano soltanto tre giornate – in un quadro reso ancora più mobile dalle gare non disputate per gli impegni di Supercoppa a Riyad. Oggi Parma-Fiorentina. Si comincia oggi, sabato 27 dicembre, alle 12.30 con Parma- Fiorentina, scontro diretto pesante in zona retrocesisone: i crociati arrivano da uno stop “forzato” e cercano punti per allontanarsi dalle ultime posizioni, mentre i viola – fanalino di coda con 9 punti in classifica – sono chiamati alla continuità dopo essersi tolti di dosso il peso della prima vittoria stagionale con il successo sull’Udinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
