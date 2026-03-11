A Milano sono iniziate le riprese di un film tv dedicato a Carlo Acutis, considerato il santo dei millennial. La produzione prevede di spostarsi successivamente ad Assisi, dove si svolgeranno altre scene. La realizzazione del progetto coinvolge diverse figure del settore cinematografico, con l’obiettivo di raccontare la vita e l’esperienza del giovane. La produzione è coordinata da un team specializzato e si svolge principalmente in location urbane e religiose.

Milano, 11 marzo 2026 – La vita di Carlo Acutis diventa un film tv: a Milano sono iniziate le riprese e poi si sposteranno ad Assisi. ‘Il mio nome è Carlo’, scritto da Giacomo Campiotti e Carlo Mazzotta, racconta la storia del giovane santo milanese diventato simbolo di fede e modernità.. Al via le riprese Il primo ciak della fiction è stato battuto lunedì 9 marzo, a Milano, città dove Carlo è cresciuto. Successivamente il set si sposterà ad Assisi, luogo profondamente legato alla sua spiritualità e oggi meta di pellegrinaggio. La fiction vanta la regia di Giacomo Campiotti, il quale ne firma anche la sceneggiatura a quattro mani insieme a Carlo Mazzotta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carlo Acutis, la vita del santo dei millennial diventa un film tv: al via le riprese a Milano

